防災外交建功！ 東京強震演習 新北代表台灣唯一參演

2019-09-01 16:31

〔記者吳仁捷／新北報導〕台灣日前宜蘭八八強震民眾記憶猶新，新北市獲日本東京都廳邀請，由台灣災難搶救專家、新北市消防局副局長陳崇岳帶隊，到東京參加2019年危機管理網綜合防災演習，演習期間與東京都消防廳、新加坡民防部隊等國際搜救隊伍進行救災技術交流，今天並代表台灣進行實兵演練，而新北因深耕救災實力，更是唯一獲邀參演的國家，演練中更模擬東京發生直下型強震等重大危機事故時，由各國相互支援救災工作。

東京都考量未來30年內，將發生芮氏規模7以上的首都直下型地震的機率高達70％，今年度東京都綜合防災演習之想定為東京都多摩地區發生規模7.3的直下型強震，一共造成4700人死亡及失蹤，10萬1100人受傷及13萬9000房屋全毀。

因東京原有救災能量無法同時應付大規模、多點災害，聯繫各國支援倒塌建物搜救工作；為讓參與演習各國搜救隊伍對於東京都現有救災能力及方式都有適當認識，在演習前3天請各國共同訓練、並參觀東京都現有的防救災設施及制度，建立默契，減少災時合作磨合。

今年東京都綜合防災演習更是唯一受邀參與實兵演練外國城市，新北市消防局副局長陳崇岳這次率火災預防科長程昌興、資通管考科長羅凱文等5名幹部參演，在演習中執行倒塌建物的搜救工作，在立坑及瓦礫堆等惡劣環境中搜救患者，展現平日訓練成果，更汲取各國寶貴搜救經驗有效強化本市國際人道救援能力。

新北市消防局長黃德清說，防災意識從減災、整備、應變及復原進行全方位檢視、學習，小至訓練演習，大到國際交流，透過國際城市的交流互助，並強化跨國城市間之合作關係，做好萬全的防災準備；以新北市為例，相當重視災害防救，每年均辦理民安演習，邀請東京、首爾等外國消防單位參與，今年3月民安五號演習更動員2200人，各式車輛、舟艇、直升機等機具共250餘部參演，其規模歷年最大，更在行政院動員會報108年評核，連續8年獲得第一名特優佳績。

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