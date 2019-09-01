姜太公過大壽首屆主委上任 鄭文燦：八德觀光文化新亮點

2019-09-01 15:02

〔記者陳恩惠／桃園報導〕位於桃園市八德區、北台灣首座「姜太公廟」，今天舉行「桃園姜太公廟姜太公祖3158聖壽暨桃園姜太公廟管理委員會主任委員就任典禮」，市長鄭文燦出席頒發證書後表示，姜太公廟歷經7年籌備、興建，今年5月完成寺廟登記，首屆主任委員由邱金標就任，這不僅是邱家的家廟，也是地方的公廟，更是觀光文化新亮點，希望位處八德擴大都市計畫區、捷運G01站的姜太公廟保佑捷運綠線、綠線延伸線、三鶯線順利完工。

鄭文燦說，姜姓、呂氏、名尚、字牙（又作子牙）的姜子牙，開創周朝，是周文王、周武王的軍師，也是大智慧家、謀略家，更是忠孝節義精神的化身、民間信仰崇拜對象，相傳他是66姓的共同始祖，邱姓也包含在內，這些後裔因此尊奉他為始祖。

八德是邱家的發源地，2011年邱金標等邱姓宗親為發揚慎終追遠、飲水思源之美德，集資在八德區長興路360巷內，興建面積約五千多平方公尺的姜太公廟，不僅具有宗族認同、凝聚情感之意，宏偉堂皇的廟宇建築，也成為八德新地標，從土地取得、變更與建照、使照取得、寺廟登記等所有程序符合法規，是非常好的典範楷模，也感謝邱氏宗親及意見領袖的支持與努力籌備，信眾若希望求事業、求功名、姻緣或拚選舉，一定要來此參拜。

桃園姜太公廟位於八德擴大重劃區、緊鄰捷運綠線「G01八德站」，捷運線去年9月開工，地下段的八德、桃園2個標案也已完成發包，預定9、10月動工；此外，八德站到中壢火車站的綠線延伸線，交通部近期也審查通過，大湳接三鶯線同樣完成第一階段可行性評估，即將進入第二階段綜合規劃，未來捷運開通後，八德的交通網將四通八達。

民政局長湯蕙禎則表示，通往姜太公廟的長興路360巷道，市府將原先6公尺路面拓寬成10公尺，讓聯外道路更為便捷，未來結合捷運綠線及周遭景點，期望讓姜太公的文化意涵更全面深入，成為桃園重要的宗教文化及歷史地標，市府也會支持宮廟舉辦文化節慶等活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法