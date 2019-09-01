天公不作美！ 阿里山林鐵本線延至3日復駛

2019-09-01 09:51

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山林業鐵路本線（嘉義至十字路）因8月中旬連日豪雨及地震發生多處災害，自8月16日起停駛至今，阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵及文資處）雖如期完成災害修復工作，但嘉義市區平交道改善工程因雨影響施工，本線延至9月3日復駛。

嘉義地區8月中旬豪雨不斷，8月16日梅山地區又發生4級地震，致造成本線17k+300（木屐寮段） 土石崩落、50k+400（多林段）落石、倒樹、泥濘覆蓋土石崩塌及22k+380（樟腦寮段） 崩落土石約80立方公尺，鋼軌嚴重變形，枕木毀損及道碴泥化，因而本線自8月16日起停駛。

林鐵及文資處黃妙修處長表示，災害發生後，隨即調派人力、機具同步搶修崩落土石。為避免22k+380土石堆置影響下方民宅安全，特別以林鐵工程列車運出崩落土石，並更換新鋼軌16支、枕木60支等，終在8月27日完成這3處災害修復工作。

經8月30日竹崎至十字路區間之試運行，本線原本已可恢復正常行駛，但因維新路及新生路平交道改善工程因雨進度延宕，林鐵本線被迫展延至9月3日復駛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法