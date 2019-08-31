教育部校長領導卓越獎 中市5人得獎全國居冠

2019-08-31 18:39

〔記者黃鐘山／台中報導〕教育部「108年度校長領導卓越獎」名單出爐，台中市5人獲獎，人數居全國之冠。教育局今表示，得獎者包括台中一中校長陳木柱、前沙鹿國中校長洪幼齡、桐林國小校長姜韻梅、前內新國小校長林淵輝、前清水國小校長黃美玲，獲獎。

教育局表示，陳木柱以「國際跨域、豪情領航」為主軸，率先建構學校合作聯盟，籌組課綱核心小組，進行課程規劃、督促教師專業提升，並整合國際教育資源，開闊師生國際視野，培養一中學生國際思維及素養。

洪幼齡己調任台中女中校長，她為呼應108新課綱的教育理念，以自發、互動、共好為基準，為學生發展全人教育，描繪出具備品格力、學習力、好體力、合作力及審美力的新時代青年，透過主動結合戶外教育資源、提升教師專業知能，提供更多元適性課程，激發學生創新活力。

姜韻梅在因少子化而面臨併校及社區動能低弱的困境下，以公平、同理、樂觀及善良的信念，關懷師生、展現優勢能力及發展學校特色課程，其核心價值為「用愛扎根，啟發偏鄉孩子的天賦與能力，陪伴偏鄉孩子開創更多可能」。

林淵輝已調任南屯區大墩國小校長，在內新國小任內因校舍老舊問題面臨巨大困境，他透過找尋問題、明確改善方向、形塑願景及有效資源整合，將校園整頓成獨具特色的地中海風格，並逆勢翻轉缺點成最大的亮點行銷全國，為學校注入新活水，成為最佳典範。

清水區清水國小的日式教師宿舍最早為日治時代和洋折衷式建築，頗具特色，黃美玲校長利用原有日式建築改良修復，再造全台唯一古蹟學校，並配合古蹟文化融入學校教育。

教育局長楊振昇表示，相當感謝及肯定校長們對教育的付出及貢獻，教育理念應以孩子為本，重視適性學習，提供成就未來的機會，將持續激勵優秀校長，培育並發掘優良教學團隊，並將邀請得獎校長、團隊，於各會議分享校長領導方案及課程推動實務經驗，提升校園優質學習風氣。

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