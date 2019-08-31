小說寫手拚上醫學系 再出《天啟》2部曲

2019-08-31 18:10

〔記者王峻祺／花蓮報導〕就讀花蓮高中時期，曾出版過逾24萬字科幻小說《天啟I—末世訊號》的江宗凡，去年拚上長庚大學醫學系，經1年時間利用週末創作，今年再出版22萬字天啟2部曲，今天回花蓮舉行新書發表會，預告明年暑假還會有第3部曲問世。

從小熱愛閱讀的江宗凡，上高中後雖然數理資優班的課業壓力大，但從沒放棄最愛的創作，既使學業再忙，仍每天空出1小時寫作，2017年6月發表24萬5000字的科幻小說，入圍第9屆全球華文科幻星雲獎初選提名，前行政院長張善政當時還為他寫序，並出席發表會。

前年寫書告一段落，江宗凡開始專心唸書拚學測，去年拿到73級分，進入長庚大學醫學系後，立刻將停擺並累積約2萬字的手稿重啟，利用週末接續創作，順利在今年完成《天啟II：始皇印記》。張善政今天再次為他站台，還說將力薦給導演李安，盼能成為電影題材。

江宗凡說，第2集的故事內容是在第1集的背景基礎上往後延伸，設定在事件過後的7年，主角群雖相同，但整體世界的格局及人物都有滿大變化，目前第3集已投入撰寫，預計趕在明年暑假前發表。

江宗凡說，就讀醫學系後，大一多為基礎課程，課業相對不是太重，還未涉及專業領域科目，創作時間多半利用假日，週一至週五晚上則需參與社團活動，無法固定寫作；明年即將進入繁忙的大三階段，因此一定要趕在暑假前完成第3部曲，未來若有時間也會持續創作，不會中斷作家身分。

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