受陳定南、游錫堃影響 李吾胡愛上天然染色

2019-08-31 15:18

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府文化局今在中興文創園區舉辦「花樣宜蘭染成果聯展」，讓宜蘭染人才培育計畫的學員，展出自己製作的作品；其中，學員之一，現從事環境設計工作的李吾胡，過去在前宜蘭縣長陳定南及游錫堃時代曾在縣府服務，曾是游錫堃的建設局長，他的作品以龜山島為主題展出；他說，就是因為陳定南與游錫堃對環境的重視，讓他愛上天然染色。

63歲的李吾胡，在陳定南擔任縣長的第2個任期，進到宜蘭縣政府建設局擔任課員，1989年游錫堃接任宜蘭縣長，李吾胡升任建設局長，5年後他從公職體系退休，開設環境設計公司，從事道路、橋樑及水利工程的設計工作。

李吾胡的工程設計理念，就是希望能與環境共生，例如連接宜蘭市與壯圍鄉的縣民大道及大同鄉的寒華大橋等，都是出自他手；今宜蘭縣政府舉辦的「花樣宜蘭染成果聯展」，展出宜蘭染人才培育計畫學員的染布作品，也是學員之一的李吾胡，展出他利用天然染、蠟染等手法，描繪出的龜山島景緻。

「製作天然染作品，是想為退休生活做好安排！」李吾胡說，他從事工程設計工作，非常注重工程能否兼具友善環境，天然染色不是用化學染料，且兼具美感，跟他工程設計的理念很像，所以他才會投入天然染的世界，至今已接觸4年。

李吾胡說，之所以會對環境很重視，是因為他曾在縣府服務期間，剛好是陳定南與游錫堃擔任縣長的時代，他們對工程的要求，就是友善環境且要兼具美感，他在那期間耳濡目染，逐漸影響他對工程設計的理念，進而讓現在的他愛上天然染色。（15:34更新）

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