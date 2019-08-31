資源回收物混雜垃圾丟 台南明天起擴大稽查開罰

2019-08-31 13:41

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市的資源回收率已達52％，多數民眾都會做好回收的工作。不過，最近環保局發現垃圾中混雜資源回收物的情形有增加的趨勢，決定自9月1日起擴大執行稽查，其中社區大樓更是執法重點，如果未做好分類，將開罰1200元至6000元。

南市環保局表示，9月起將擴大執行垃圾強制分類稽查，環保局各科人力將全數動員在全市37區執行稽查，並針對屢勸不聽的民眾依法開罰，今年已開出3張罰單，請民眾切勿以身試法。

環保局表示，最近該局執行垃圾清運，發現垃圾中混雜資源回收物的情形有增加的趨勢，一些可以回收的紙容器、保麗龍、飲料杯等塑膠容器，直接混進垃圾包丟垃圾車，稽查人員發現後將會要求民眾拆包分類回收，如不聽勸，將予以開罰。

其中，社區大樓的情形又比一般民眾嚴重，社區大樓的民眾將垃圾包堆放在大樓集中區，因未做好分類，第一次會加以勸導，第二次稽查若再發現未做好分類，就會直接對大樓管委會開罰。

環保局長林淵淙表示，資源回收物為可再利用的資源，若未回收被當作一般垃圾進入焚化廠，是資源上的浪費。希望市民配合做好回收，例如紙容器、保麗龍、塑膠容器及乾電池等落實分類，切記不可丟入一般垃圾中，若未做好分類，將依據廢棄物清理法處1200元以上6000元以下罰鍰。

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