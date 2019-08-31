竹縣五指山「灶君生」法會熱鬧 山路交管

2019-08-31 13:28

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕明天農曆八月初三，相傳是民間信仰中灶君、九天司命真君的誕辰，新竹縣五指山灶君堂是全台唯一以灶君為主神的寺廟，廟方今、明2天舉辦法會慶祝灶君爺聖誕，吸引不少信徒上山為灶君爺祝壽。

新竹縣五指山灶君堂管理委員會表示，五指山不高但風光明媚、鍾靈毓秀，山上有不少佛教、道教的廟宇，堪稱北台灣的宗教兼觀光勝地，灶君堂位於五指山約海拔800公尺高的山腰，平時就有很多信徒和登山客來參拜，每年的「灶君生」法會更加熱鬧，人潮、車潮多到要出動警方維持秩序。

灶君堂志工說，今、明2天廟方準備了粢粑、仙草、米篩目、湯圓、炒麵等鹹甜點心，給遠道而來的信眾們免費享用，信眾們也以「食福」的心態去品嚐這些美食，也就是客語說的：「越食越有福氣！」

新竹縣竹東警分局表示，警方結合義警、民防、守望相助隊在五指山登山口路段進行交通管制，並在法會會場旁成立機動派出所，並於彎路段設置交通服務亭，隨時因應交通流量，適時交通指揮使交通順暢，也提醒開車的遊客注意山路陡峭，上山要注意避免違規超車，下山要注意煞車系統，建議以低速檔輔助煞車，避免長途踩煞，影響性能造成危險。

竹東警分局也表示，就在廟會現場不遠處的機動派出所服務頗受好評，許多遊客這個攤位當成打卡景點拍照留念，不時還有人來慰勞值勤員警辛勞，讓他們受寵若驚。

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