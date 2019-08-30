帳篷大軍出動為哪樁？ 新北聯合婚禮報名奇觀

2019-08-30 20:46

〔記者何玉華／新北報導〕「2019新北市聯合婚禮」參加者今年有機會抽鑽石項鍊及土耳其、韓國、泰國、日本等19組蜜月之旅，吸引新人漏夜排隊搶報名。誇張的是，31日上午9點報名，25日就有人排隊，提前了144小時，也讓市政府大樓前的帳篷隊伍綿延可觀，延伸到2樓空廊，特殊的景象引起議論，也引起正反兩極評價；民政局長柯慶忠表示，看到新人的辛苦，不同的聲音也聽到了，會好好綜整各方意見，研議明年辦理的方法。

新北市今年的聯合婚禮將於10月27日在貢寮福容大飯店舉行，限額100對，參加者除了獲贈10大好禮，還有機會抽鑽石項鍊及土耳其、韓國、泰國、日本等19組蜜月之旅，報名當天可再抽普吉島5日來回雙人機票30組，好康不少，因此吸引了不少新人為了搶名額，漏夜排隊，其中還有市府員工。

不過，排隊的時間越來越長，從最早的提前1天排隊，演變到如今提前6天排隊，新人動員親友團，一組新人甚至出動2、3個帳篷，形成帳篷大排長龍的景象，讓經過的人都忍不住探聽發生什麼事，竟有這種排演唱會的陣仗？有人大白天躺在帳篷內或坐在躺椅上補眠，市府為排隊新人準備的工業用電風扇，鋪設的電線、繩索，也讓現場狀況顯得狼狽。

這種景象也引起兩極論戰，有人認為是美好的回憶，回想起來都覺得瘋狂，還有人說，排隊讓新人彼此聯誼，反而成為朋友；反對的聲音則認為作秀，也不符侯友宜所提的「簡政便民」，明明抽籤可以解決的事，卻要餐風露宿、勞民傷財。

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