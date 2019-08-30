避免文資建築被破壞 新竹大車站周邊設施文資調研啟動！

2019-08-30 22:49

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府都發處進行新竹大車站可行性評估研究，其中新竹火車站本體是國定古蹟，已獲文資法保護，但新竹車站周邊仍有相關設施可能具文資價值，都發處近期也啟動新竹大車站計畫周邊設施文資價值的調查研究，針對車站內的扇形車庫轉盤、工務所、南北側倉庫和南門町家屋群、貨運站及倉庫群進行調查，預計明年2月完成後，送文化局文資審議委員會審查。

都發處綜合規劃科表示，新竹大車站跨站式平台的可行性評估已完成期末報告，並送交通部進行第一次審查，新竹大車站計畫佔地約2.6公頃，除已列為國定古蹟的火車站本體，其他周邊還有相關設施，依據文資法最新規定，公有設施或建築只要超過50年以上，都必須進行文資調查研究評估，都發處剛完成新竹大車站周邊設施文資價值的調研計畫招標作業，並委由承熙建築師事務所進行調研。

對於市府這項做法，新竹市文化團體都持肯定與支持態度，尤其新竹車站是國定古蹟，周邊相關設施可能也具文資價值，肯定市府在執行重大建設前，針對可能的文資設施進行研究與調查，避免未來施工時，造成文化資產的破壞或毀損，更期許透過調研結果，保留文化資產建築或設施，讓新竹大車站計畫成為與文資共榮、具傳承意義的指標性建築。

都發處表示，新竹車站周邊有多個設施或建築已超過50年，像日式風格的工務所至今仍在使用中，另外還有火車倉庫及貨運站等設施，調查研究的方向會針對建物的年代和建築現況與構造進行了解與登錄，預計明年2月完成調研後送文化局文資審議委員會審查。

都發處強調，進行新竹大車站周邊設施與建築的文資調研目的是要做為大車站未來進行跨站式平台工程時的參考，若具文資價值被保留，就會予以活化或進行工程上的調整，避免具文資價值的設施或建築受到影響，同時工法上也會有所規範，這項文資調查結果將做為大車站計畫進行綜合規劃時參考，有其意義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法