日月潭泳渡首推「借杯子」 盼減少薑茶紙杯用量

2019-08-30 18:38

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭萬人泳渡即將在9月1日登場，每年都吸引約2萬名泳客參加，惟人潮一多，產生的垃圾或免洗餐具也多，今年南投縣政府首度推出「環保飲料杯租借」，讓沒有帶杯子的民眾可到「借杯子」攤位租借，甚至還設置「自動資源回收機」，民眾只要把清洗過的瓶瓶罐罐，投入機器就會自動回收，盼減少垃圾量，增加回收成效。

日月潭泳渡每年都吸引至少2萬人次參加，泳客在完成3公里橫泳後，上岸都會喝杯薑茶驅寒保暖，惟泳渡活動提供的薑茶容器都是紙杯，以人手一杯來看，垃圾量相當可觀。

縣府環保局表示，考量薑茶是泳渡必需品，但為減少紙杯用量，今年首度推出「環保飲料杯租借」，民眾只要用手機下載指定App，就能掃描杯子上的QR Code租借，租賃並不需要費用，杯子使用完則只要在攤位再掃一次QR Code，就能完成歸還。

環保局說，為鼓勵民眾響應，除了在泳渡上岸處有租借攤位，在伊達邵碼頭，以及停車場，也設有歸還攤位，方便民眾離場時歸還杯子。

此外，泳渡上岸處伊達邵也設有「自動資源回收機」，可回收寶特瓶、鐵鋁罐、玻璃瓶等，民眾只要把瓶罐清洗乾淨，投入自動資源回收機，機器將自動分類回收，盼透過新式機台，鼓勵民眾動手做環保，避免可利用的資源變成垃圾。

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