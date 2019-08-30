孤單開學日 桃園復興光華國小僅1名新生

2019-08-30 18:26

［記者許倬勛／桃園報導］孤單開學日！今天是各級學校開學日，桃園市復興區光華國小一年級新生入學人數僅1人，開朗的新生劉清說，能集全校師生寵愛為一身，也格外幸福。

光華國小長期受到少子化及人口外移影響，招生本就不易，加上位處「山上的偏遠地區」，轄區內僅有30戶人家，目前全校只有20位學生，一班約3至5人，學生均為泰雅族人，校長李中正說，往年新生最少都還有2、3人，今年只有1名學生，頗擔心孩子不來報到，還好最後期盼沒有落空。

按照慣例，光華國小為入學新生舉行「小小勇士禮」，唯一的新生劉清，在師長們、學長姐的擁簇下，穿上泰雅族傳統服飾，左手拎課本、右手拿弓進入禮堂，象徵勤學與勇氣。

略顯羞澀的劉清，在「導生」六年級學姐的帶領下笑顏逐開，在台上向大家自我介紹，他說，家裡就住在學校旁邊，但因家人都下山工作了，不能照顧他，今天起入住校舍「只有我是一年級，大家不能欺負我、要喜歡我」，童言童語逗得台下師生大笑。

李中正說，配合劉清的特殊狀況，國語、數學、英語等主要科目，會安排導師一對一教學，體育、音樂等科目及課後輔則混齡與學長姐一起上，可加速孩子的學習程度，也能排解孤單。

迎接開學日，各校用心安排各項迎新活動，龜山樂善國小舉辦「新生樂逃逃」新生們得透過線索闖關，進而認識校園環境與衛生、禮儀等；莊敬國小師長們則在校長黃清淵帶領下，在校門前跳舞歡迎新生，並贈送給學生們一顆貼有「平平安安」的蘋果，希望孩子們能降低入學的焦慮感、及早適應校園生活。

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