水稻變黑稻！ 彰化違章工廠大火 害苦農民

2019-08-30 17:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔心鄉29日凌晨發生橡膠工廠火警意外，600坪的廠房付之一炬，由於廠房堆積大量塑膠易燃物，黑煙不斷往上竄，空氣中瀰漫刺鼻味，造成附近地區空氣品質其差無比，這場大火直至29日晚間才撲滅，今日清晨有農民前往農田發現，青色稻葉上沾滿黑灰燼，水稻變黑稻，令農民擔心黑點是否有毒，甚至污染農田？彰化縣環保局表示，將等消防局火場鑑定報告後，釐清是否有人為疏失，若有人為疏失，將依空污法第32條處以10萬至500萬的罰鍰。

這間工廠位於埔心鄉永坡路一處農地上的違章工廠，佔地近600坪，專門生產鞋底材料，但該工廠沒有煙囪，卻經常傳出惡臭，令附近居民苦不堪言，29日清晨3點多起火後，連燒16小時才全部撲滅，雖未造成人員傷亡，但濃煙影響空污，造成中部地區空品指數來到「橘色提醒」等級，今早更有農民發現，水稻變黑稻，氣得跳腳。

謝姓農民表示，一早起來前往農田巡視，遠處望去就發現稻田似乎覆蓋一層黑灰，仔細一看稻葉上都是一點一點的黑點，稻田水面上也飄著油漬與黑點，味道有點刺鼻，應該是工廠燃燒黑煙飄落所致，擔心這些黑點是否有毒，污染農田。附近民眾也表示，大火造成空氣品質超差，能不出門就不出門，可是停放停車場的愛車與晾掛外面的衣服卻遭殃了，都是黑色汙點，只好重洗。

彰化縣環保局稽查科長林三能表示，接獲通報後旋即派員趕赴現場，並派空氣品質監測車於下風處進行監測及執行戴奧辛採樣，初步監測結果，空污數值偏高，但未達到汙染標準，黑點應該是燃燒後的碳化物飄落，沾到身體只要清洗乾淨即可，但這場大火造成周遭農田、道路受到污染，工廠負責人雖表示，願意負起責任清除與賠償，但起火原因若與人為疏失有關，仍將依空污法開罰。

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