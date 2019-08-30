台灣老建物常見的「剪黏」 竟然就是古羅馬的馬賽克鑲嵌

2019-08-30 21:32

［記者黃美珠／新埔報導］台灣傳統建築大量運用泥塑、剪黏做裝飾，予人眩目華麗的感受。這種多彩多姿的裝飾雖說是台灣老建築的特色，但因匠師需要時間養成，工作環境辛苦，所以家傳3代這個手藝的楊榮元說，全台目前45到50歲這個年齡層擁有技術、又兼具經驗的師傅不超過30人！在新建物多半走日、美式或歐風，廟宇則採石雕或木雕下，能讓他們「出手」發揮的就只剩下古蹟修復這個領域了。

新竹縣政府文化局表示，泥塑常見於台灣老建築屋脊的脊垛、脊頭，或是山墻脊墜、檐下水車堵等，剪黏則是把陶瓷片嵌在泥塑形體之上，這個中國罕見的建築裝飾技法，其實就是近年曾經風行一時的「馬賽克鑲嵌」，常見於古羅馬或回教建築。

然而不管是泥塑或是剪黏，它們都是1種移民建築的特徵，是中國南方閩、粵式的建築延伸。

比較有趣的是當年以漢族為主的移民來台墾殖之初，是以增加生計、立命安身為首要考量，影響所及，建築風格多半因陋就簡，因地制宜且就地取材。

日治之初，因為生活和經濟的重點放在稻作增產，所以建築或是美術工藝的發展零星，直到後來才發展出本土匠師各自在營建裝飾從事地域性的美術創作。這樣的發展史，如同馬斯洛的人類需求5層次般，從低層次需求一直演進到高層次的尊重需求、乃至自我實現需求。

楊榮元說，要學會泥塑必先從拌土開始，這個入門功大約要耗時半年到1年才能學成，同期也可以雙頭並進學習怎麼裁、剪瓦片後用來黏花、樹。

他說剪黏比較快，大約1年就可以上手；但是泥塑這邊才剛要開始進階學用鋼骨架折出造型，第2年以後才有能力開始打粗胚和畫稿，這樣至少要磨練3年以上，才能真正用灰漿粉刷表面、甚至上色，這樣泥塑的功夫才算真正出了師。

他說，純泥塑的裝飾多半用在民宅上，財力好一點的民家會在泥塑上上色。後來有了瓦斯，必較容易把黏土燒過攝氏1200度變成交趾陶，雖然比較費工，但也相對顯得華麗。

他說，他跟他的師兄楊重家都是經過前述養成訓練而成的匠師，以前從民宅到廟宇都是他們的舞台，生活雖然有點像是另類的「遊牧民族」，但是忙得不亦樂乎。

現在他們不僅要跟工廠大量生產的裝飾物拚比，在民宅多改走日、美或是歐風，現代廟宇又多用木雕或是石雕以後，他們現在只能靠修復古蹟來生存。

近年新竹縣新埔鎮的張氏家廟及潘屋2棟古蹟的泥塑及剪黏裝飾，因比例拿揑且做工生動細緻，被認為藝術價值很高，值得細細品味，所以特別請來楊榮元、楊重家師兄弟一起替這2棟古宅重現當年的風華。

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