占用孕婦及育兒專屬車位 6/29至今全台僅5縣市開罰

2019-08-30 22:09

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部訂定「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，6月29日起正式開罰，根據交通部統計，至今全台僅5縣市有違規開罰紀錄，總計461件，其中台北市378件、新北51件、金門21件、嘉義市6件、基隆5件；交通部路政司副司長張舜清說，開罰不是目的，主要是要讓民眾知道，孕婦親子停車位是有使用規定。

交通部說，民眾發現有違規占用孕婦及育兒車位時，若屬路邊停車場，可向警察機關檢舉，依道路交通管理處罰條例舉發；若為路外停車場，例如賣場、百貨公司、醫院等附設停車場，可向停車場主管機關（台北市停管處、新北市交通局等）檢舉，依停車場法開罰。

有提供民眾申辦業務政府機關、鐵路車站、航空站及捷運交會轉乘站、營業場所總樓地板面積1萬平方公尺以上的百貨公司及零售式量販店、設有兒（產）科病房之區域級以上醫院、觀光遊樂業園區等場所等，需於靠近停車場電梯、人行出入口或管理室等地，需設置孕婦及親子專屬停車位。

交通部說，孕婦及育兒車位屬友善孕婦及育兒家長的便民措施，提供孕婦及兒童上下車使用，基於駕駛人及乘客多數時間均不在場，以停放車輛前擋風玻璃內放有停車位識別證明，認定為符合資格；若未乘載孕婦或6歲以下兒童，不得使用停車位識別證明，亦不得占用停車位。違規占用車位者，依法可處600元至1200元罰鍰。交通部進一步提醒，公共停車場設置孕婦及育兒車位，不論其收費與否，若有違規占用事實都可開罰。

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