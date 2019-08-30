開學日教育局長騎鐵馬巡校 宣導交安與反毒

2019-08-30 14:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今天是校園開學日，高市各級學校舉行小一新生迎新活動，高市今年有22887名新生入學，教育局長吳榕峯今帶領自行車隊巡迴學校，宣導交通安全與反毒，並於校門贈送小一生入學禮，令學童開心不已。

市府教育局長吳榕峯今率領教育局交通安全暨反毒宣導團隊，騎乘自行車到鳳山區青年國中、中山國小關心學生上下學情況，貼心提醒汽機車接送的家長，務必讓小孩確實繫好安全帶。

吳榕峯特別叮嚀騎乘腳踏車的學生，要確實戴好安全帽，千萬別因為怕麻煩忽略了安全，多一份的預防，多一分的保障，也提醒走路上學的學生，除了遵守行人專用號誌，行走於人行道外，也要留意闖紅燈及轉彎車輛，快樂上學，平安回家。

此外，車隊也來到文華國小，吳榕峯與學生互動，教導正確配帶安全帽的觀念，除選購適合頭型且具檢驗合格標幟安全帽外，配戴時要穩固戴在頭上，並於顎下繫緊扣環，不晃動也不可遮蔽視線。

另有鑑於新興毒品外觀樣態多樣化，藏身飲料與糖果包裝內，誘惑青年學子食用，吳榕峯擔任反毒宣導大使，向上學的學生與小一新生、家長們，宣導呼籲「騎車戴安全帽、遵守交通號誌」、「遠離毒品、健康校園」。

吳榕峯也帶領師生們宣誓反毒，強化校園反毒教育宣導，讓師生一起識毒、拒毒與反毒，落實防毒教育向下扎根，吳榕峯說，為讓毒品遠離校園，不再危害學子，教育局投注更多人力與資源，在於校園反毒預防宣導、關懷處遇與輔導工作。

吳榕峯指出，尤其讓學子勿因好奇接觸毒品，遠離可能施用或接觸毒品的危險因子，同時協助困難個案重建生活秩序，營造健康安全與無毒校園，讓高雄走向無毒家園、宜居城市。

吳榕峯說，教育局將持續與警察單位合作實施護童專案，於各重要路口由員警協助導護老師及志工進行交通指揮，能有效遏止民眾違規行為，確保家長接送與學童通行安全，讓每位學童上放學安全都能受到最大的保障。

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