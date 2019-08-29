陽大醫院研發冰糕月餅 吃得健康又能作愛心

2019-08-29 17:10

［記者游明金／宜蘭報導］國立陽明大學附設醫院營養室研發，低油、低糖並富含蛋白質與維生素D的「紅龍果冰糕」與「奶皇流心冰糕」；今天舉辦月餅發表暨認購活動，認購金額全數回饋營造健康社區，讓民眾吃得健康又能發揮愛心。

陽大附設醫院表示，研究顯示從40歲後，肌肉量每10年約減少8%，國內65歲以上長者，肌少症盛行率約10%，80歲以上達15-20%；國民營養調查發現，65歲以上長者，蛋白質攝取不足，會加速肌少症發生。

有鑑於此，陽醫營養師團隊在秋節前夕，研發兩款冰糕月餅，餅皮以富含白胺酸的綠豆仁為主軸，內餡則是以奶類及鹹蛋黃製成，整體富含「蛋白質」與「維生素D」，為預防肌少症的食物來源，餅皮與內餡細緻綿密，口感濕潤，老少咸宜。

陽醫指出，此次活動除了讓民眾健康吃月餅，認購金額全數回饋運用於深耕社區，照顧長者，營造健康的社區，預購專線03-9325192分機10619，預購時間8月29日至9月6日。

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