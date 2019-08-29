完攀全球14座8000米巨峰 韓登山家率隊單攻玉山

2019-08-29 16:58

〔記者劉濱銓／南投報導〕台灣多山的自然環境，吸引世界各地的登山客前來，完攀全球14座8000公尺巨峰的韓國登山家金未坤，28日來到玉山完成單攻挑戰，只是早在2015年，金未坤就曾嘗試挑戰玉山，但當時受到台灣的熱情接待而未能成行，這次則是做足準備，順利完成單攻玉山挑戰。

金未坤在2018年完成全球14座8000米巨峰壯舉，全球僅有41人完成，這次率領韓國道路公社攀登隊來台體驗台灣山脈，在完成單攻玉山後，今天來到日月潭體驗湖光山色，參訪日月潭特色遊學中心與向山遊客中心。

金未坤說，這次4天3夜登玉山之旅，首日在台北，次日到玉山塔塔加，第三天登頂玉山，接著來到日月潭遊玩，一系列行程串聯台灣都市、高山、湖泊、小鎮等，領略多元文化，台灣的安全與方便讓他留下深刻印象。

日月潭國家風景區管理處說，明年是觀光局脊梁山脈旅遊年，國內外遊客在體驗高山之餘，其實也需要到附近的風景區或特色景點休憩，體驗當地人文環境。

日管處說，尤其日月潭往北可延伸太魯閣國家公園的合歡山群，向南則可連結玉山國家公園的玉山群峰，登山客可把日月潭當成登山行程的休憩或補給站，完成登山行程後，則可利用潭區完善的自行車道、步道騎單車或健行，並可體驗立式划槳（SUP）等水上活動，甚至還有原住民特色文化等，未來將推出多樣化遊程，讓遊客深度體驗日月潭之美。

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