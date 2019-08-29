勝利星村「作家的家」 張曉風老家重生了

2019-08-29 16:48

〔記者羅欣貞／屏東報導〕作家張曉風在屏東度過4年青春歲月，她的舊居經過屏東縣籍作家郭漢辰打造，將在9月1日上午10點半「重生」，這座「作家的家」位於屏東市眷村勝利星村中，未來會以微型文學館的樣貌經營，開幕當天張曉風將親臨，帶領文學迷們來一趟「少女曉風的家」之旅；接下來還將有張曼娟等作家來演講。

今年78歲的張曉風，就讀北一女時因為父親工作南調，跟著轉學到屏東女中，住進屏東市永勝巷5號，從14歲待到17歲，後來她北上求學工作，成為一代散文名家，她的父母親仍長住屏東，直到2000年。

張家離開後，仍對這棟老家十分有情，多年前眷村面臨拆遷，許多人希望有關單位不要拆眷村，張曉風也是其中一人，在各方努力下，這些日式眷舍在2007年被列為歷史建築並整修，張曉風舊居也在保留之列。

作家郭漢辰在2016年協助縣東縣文化處拍攝張曉風紀錄片，他認為，文學紮根要不斷累積，於是萌生向縣府承租張曉風舊居的念頭，打造成推廣眷村文化和文學的平台，去年張曉風舊居修復完成，郭漢辰提案徵選進駐。

在屏東的日子，張曉風就開始努力對外投稿，並把所住的房間稱為「桃源居」，郭漢辰將這間房保留下來，陳列張曉風著作與舊照、重現當年擺設以及寫作書桌；庭院還有留有大樟樹、雞蛋花、七里香、芒果樹，以及張曉風弟弟年輕時所種的南洋杉，美不勝收。

郭漢辰說，在籌備期間，常有人問他「永勝5號」到底要賣什麼？其實他最想和大家分享老屋的花樹以及一代代文學人的故事，它是微型文學館、也是獨立書屋，民眾可來這裡買一本書支持作家，也可喝一杯茶或咖啡，體驗許久不曾溫習的手寫時光。

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