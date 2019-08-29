花蓮縣定古蹟石燈籠倒塌 結構完整估可修復

2019-08-29 12:45

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣定古蹟新城神社舊址，受上週白鹿颱風影響，佇立在參道旁的逾80年石燈籠遭傾倒樹壓垮，花蓮縣文化局接獲古蹟管理人戴宏基神父通報後到場現勘，初估倒塌石燈籠結構尚完整，還有修復可能。

興建於1937年的新城鄉新城神社，原是日軍紀念因「新城事件」殉難的軍警人員，戰後神社用地改建為天主教會，一旁現存鳥居、石燈籠、參道、狛犬等，因是日本神社遺留下的珍貴文物，極具歷史價值，搭配鄰近莊嚴天主堂，成為當地著名參觀景點。

受颱風路倒樹影響而毀損的石燈籠，倒落在主要參道上，已先由瑞士籍神木戴宏基暫放三角錐警示，文化局獲報勘查現場，預計將針對神父提出的修復及清除附著鳥居、石燈籠上的青苔等事宜進行協助。

文化局文化資產科長黃用斌說，經現勘後，發現倒落石燈籠結構尚屬完整，仍有修復可能性，但因產權屬天主教花蓮教區，後續修復需由所有人提出修復計畫，經文化局核備後才能施作，文化局將盡快給予輔導及協助修復。

文化局長江躍辰說，由於目前尚未進入修復工程，提醒前往新城神社舊址參觀的遊客，在受損石燈籠移置或修復前，請注意行路安全，並勿移動受損石燈籠及相關物件，一起守護文化資產。

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