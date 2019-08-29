一芳水果茶滅火 記者會指百分百使用台灣茶葉

2019-08-29 11:42

〔記者歐素美／台中報導〕墨力國際股份有限公司今天上午召開記者會，針對網路質疑其採用越南進口茶葉及芋頭等做出澄清，強調一芳水果茶百分百使用台灣茶葉及大甲芋頭，針對網路不實謠言已向警方報案並提告，台中市大墩、美村及彰化彰基加盟店業者也出面表示，自從推出「買一送一」促銷，買氣回溫，且從未接獲串連提告母公司的訊息。

墨力國際股份有限公司表示，近日有心人士在網路上，使用假資料及剪貼資料，針對一芳水果茶及母公司墨力國際集團進行抹黑造謠，損害其公司及品牌名譽，針對散播謠的臉書粉絲網頁「台北惡棍」，創辦人柯梓凱在第一時間即向公司所在地的豐原分局豐東派出所報案並提告。

副總劉曜州劉曜州並提出該公司茶葉SGS檢測報告及大甲蔬菜產銷班第三班的證明指出，該公司一年多來採購台灣茶葉及芋頭等農產品高達5千多公噸，在26國的一芳水果茶皆百分之一百採用台灣茶葉，且茶葉皆經第三方檢測無農藥及重金屬殘留等，芋頭鮮奶使用的芋頭也非外傳越南進口，而是與大甲蔬菜產銷班第三班合作，百分之一百使用大甲芋頭。

劉曜州強調該公司注重食安，使用的粉圓等原物料皆符合衛生規定，最近一芳門市接受台中市衛生局４次稽查也都沒有不合格情形，一芳水果茶總公司於今年2月並耗資百萬，自主成立品管檢驗室，每批茶葉及水果原汁等原物料皆留樣紀錄、定期追蹤及穩定品質。

會中並找來台中市大墩、美村及彰化彰基等加盟業者，業者表示，一國兩制事件發生後，曾被消費者「酸」，送飲料到場，有人即高喊「誰這麼不愛國叫一芳」，業績慘跌剩三成或腰斬，但最近配合公司推出「買一送一」促銷，業績回升快持平，並強調從未接獲其他加盟業者串連要向母公司提告等電話或訊息，也不會向公司提告。

墨力國際表示，自風波發生後，全球布局腳步並未停下，今年重點將插旗歐洲巴黎，也將在日本大阪開店，目前國內也有2、30家業者洽談加盟中，強調台北北投加盟店業者因合約在8月10日到期不續約，自創品牌，目前並未有一芳水果茶的加盟店解約，而在促銷活動下，門市業績已拉回約原來的9成。（12:07更新）

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