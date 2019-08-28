傳承母語文化 僑委會培育海外台語師資

2019-08-28 21:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕僑委會近期舉辦「海外台語教師研習班」，共有來自8國、38位海外人士返台參與台語教學培訓課程。僑委會委員長吳新興說，僑胞在海外傳承母國文化、貢獻經濟更保護母國國家利益，感謝僑胞身在國外、心繫台灣；台灣母語聯盟顧問、總統府資政姚嘉文亦肯定與會僑校台語老師們在海外為保存母語的貢獻。

僑委會與台灣母語聯盟合作，於8月26日至9月6日在台舉行「海外台語教師研習班」。27日在彰化生活美術館舉行始業式，共有來自8個國家、18個地區，計有38位海外各地現職台語教師與有志從事台語教學者返台參與培訓課程。

僑委會說，為提供海外台語教師及教學支援人員進修管道，提升教學專業知能，本次研習班課程內容豐富多元，包含了國內台語教育與文化政策規劃、台語文輸入法及網路資源、歌仔戲與布袋戲的藝術教材教法、台語現代與流行歌教材教法、台灣構詞與語法結構等，從語言及文化兩層面規劃，為海外台語教育注入新活力。

吳新興在始業式中讚揚與會老師們在海外傳承台語文化的付出與貢獻。吳新興說，海外走訪的過程中他常在思考，僑胞對台灣有什麼意義？總結出三點僑胞貢獻，包括在海外傳承母國文化、藝術及語言；對母國的經濟發展多有貢獻；及在海外保護母國的國家利益。

吳新興感謝僑胞人在國外，卻關心臺灣，因為台灣在國際處境困難，更加凸顯僑務工作的重要。姚嘉文亦肯定與會僑校台語老師們在海外為台灣保存母語的貢獻。

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