最美共讀站 苗縣苑裡致民國中獲獎

2019-08-28 16:56

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕教育部今年首度舉辦「最美共讀站」評選，苗栗縣苑裡鎮致民國中脫穎而出，於空間規畫、美感營造、共讀推廣及永續經營等評分項目中獲得肯定，也是苗栗縣唯一獲獎學校，校方也希望未來致民國中共讀站能成為無圖書館的苑裡鎮內區讀書好去處。

致民國中校長郭家豪表示，致民國中社區共讀站取名為「喜閱磚園」，取當地所產紅磚與喜好閱讀為名，喜閱磚園」除了提供書籍、雜誌，也開放給學生與社區民眾使用。

郭家豪說，原本的「喜閱磚園」是兩間年久失修長滿壁癌的教室，經過教育部補助與縣府自籌款共兩百萬，將教室打通相連，並加以整修，並請當地藝術大師邱泰洋塑造貓頭鷹，加上滿是紅磚的外觀，充滿濃濃在地特色。

「喜閱磚園」內部利用輕工業風打造出簡單溫馨的空間，還有壁面「新書展示架」、可靈活運用的三層「主題書展區」、提供親切服務的「服務檯及理書區」、可彈性運用學習及研習活動的「多功能閱讀區」、教師共備及學生討論不受限制的「小組討論區」、及整面透明強化玻璃的「吧台閱讀區」、「藏書區」等。

郭家豪說，希望能夠提供內區居民一個良好閱讀空間，也曾有生態保育相關協會借場地舉辦研討會，以及一般居民閱讀放鬆等，希望讓社區共獨佔的功能最大化，不只侷限於學生考試進修的場所，而能轉變為提倡閱讀風氣，達到終身學習目標的「鄉親好厝邊」。

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