新北市捷運環狀線年底通車 侯友宜視察沿線人行道

2019-08-28 17:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕捷運環狀線第一階段全線位於新北市境內，預計年底通車，新北市捷運局配合施作沿線人行道復舊工程，更新總長度約22.5公里的人行道，也將變電箱遷移至中央分隔島。新北市長侯友宜今天視察環狀線板新站周邊路況，要求全面檢視轉乘、停車空間及公車接駁系統等，若有缺失務必在通車前改善。

侯友宜表示，新北環狀線的道路復舊工程除了把施工削減的人行道復原外，環狀線通車後，部份汽機車族將改搭捷運，沿線車流量減少，道路空間增加，因此拓寬人行道。

環狀線將通車 侯友宜點名感謝歷任首長

侯友宜說，環狀線完成要感謝前人辛勞，包括歷任台北縣長蘇貞昌、周錫瑋與前新北市長朱立倫，除了享受成果與榮耀，更要肩負責任，把相關設施做得盡善盡美，目前沿線14處車站周邊已全數完成，僅剩站間4.2公里施工中，將在年底前陸續完工。

捷運工程局長李政安表示，環狀線全線將增加機車停車位、提供無障礙坡道、加大排水溝斷面、並將電箱移至中央分隔島，提供舒適的人行環境；此外，中原站的中原溝區域，市府投入1900萬元新設人行道，縮短步行距離，第一期114公尺已經啟用，第二期230公尺設計中。

今天同步舉行「新北環狀線道路復舊紀錄片」首映會，紀錄工程點滴，訪問沿線里長的看法與期待，也感謝施工區域附近居民的包容與體諒，期盼通車後提供市民便捷的交通。

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