「彰化天體營」釀禍舞團全沒道歉！廢棄工廠地主「硬」起來了

2019-08-28 16:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕造成轟動的「彰化天體營」誤會風波在落幕之後，為避免再遭人無故闖入，地主決定掛出告示牌，宣告沒有取得租借的合法同意，未來再進入私人土地，一律報警以非法入侵來處理！

這起「彰化天體營」誤會風波，起緣於本月14日有民眾上傳影片到臉書社團《彰化踢爆網》，民眾路過台61線伸港段，遠遠看到有一群人，很像「脫光光」，誤以為彰化荒廢工廠也有天體營，警方事後澄清是舞者身穿肉色舞衣在跳舞，事後有另外一位民眾再上傳「高清版」近距離的跳舞影片，證明這是件美麗的誤會。

地主表示，他買下這處荒廢的工廠用地，都有定期請人來清理打掃與割草，以往也曾聽聞有人來拍婚紗或是打卡，但這次真的是太誇張，整個社團來拍跳舞影片，因為身穿肉色舞衣，還被誤會是天體營，引發軒然大波。

地主強調，這支舞團事先沒有取得同意就進入排練，事件發生後，也完全都沒有來表達歉意，為了避免日後再有人自行闖入，變成治安死角，決定在入口處，以及舞團跳舞處，統統都掛上「私人土地禁止進入，違者報警侵入住居」告示牌，除非取得場地合法租借。

有民眾看到地主所掛的告示牌，舉雙手表示支持，因為，許多人追求「頹廢風」的秘境打卡地點，專門找上荒廢房舍，但明明土地就屬私人所有，往往問都不問一聲就闖入，也不管安不安全、合不合法，在地主宣告主權之後，如果再有人非法進入使用，建議地主應該依法提告，再進行民事求償！

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