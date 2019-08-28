週末白沙灣沙灘生活節 搭台灣好行皇冠北海岸線享好康

2019-08-28 13:03

〔記者林欣漢／新北報導〕北海岸是夏天戲水勝地，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）8月31日、9月1日兩天將在白沙灣舉辦「浪漫白沙灣，沙灘生活節」，有沙灘泡泡足球趣味競賽、戶外不插電音樂表演、園遊會等，活動期間搭乘「台灣好行-皇冠北海岸線」前往會場，即可向司機索取搭乘券（1日限量65張，2日共130張），可至現場攤位參加轉轉樂，兌換皇冠北海岸線套票、收納包、明信片等限量紀念品，前20名加送「皇冠北海岸線一日券」1張。

北觀處表示，北海岸坐擁碧海藍天的療癒海景，以及奇岩怪石的海蝕地質景觀，三芝淺水灣、石門白沙灣、金山中角灣都是夏季戲水勝地，即日起還可參加北觀處主辦、總獎金高達32萬元的「看見北觀」采風攝影徵件活動，主題有「人文風情組」與「自然景觀組」兩種，收件截止日至8月30日止。

另外，朱銘美術館為慶祝20週年所舉辦的夏夜免費入館活動（每週六晚上6點到9點），也將於8月31日截止，想體驗夜空下逛美術館及欣賞光雕秀的遊客，要把握機會，搭乘「台灣好行-皇冠北海岸線」下午5點淡水捷運站或野柳地質公園站發車的班次即可抵達，回程搭美術館接駁車至金山轉乘1815國光客運可回台北市區，相當便利。

北觀處表示，暑期（7至9月）持電子票證搭乘「台灣好行」享票價半價優惠，還有沿線部分商家提供消費折扣優惠，詳情可上「台灣好行」官網或北觀處官網查詢。

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