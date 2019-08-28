小巷開門節 湖口眷村「裝甲夢想基地」將登場

2019-08-28 12:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣眷村保存「小巷開門節」又來囉！新竹縣政府文化局以「裝甲夢想基地」為主題，預定31日及9月1日接連2天，在湖口裝甲新村（乙村）舉辦復古市集、闖關、藝術手作，邀請大家一起到湖口體驗眷村文化！

縣長楊文科表示，湖口裝甲新村乙村為全台唯一以裝甲部隊為名的眷村，2007年登錄為歷史建築，2017年規劃以三階段分期進行眷村文化保存工作；2017年第一期進行整復工程與保溫活動，2019年第二期邁入修復設計，同時辦理老照片老故事募集計畫，募集與眷村生活、裝甲部隊與湖口地方歷史的故事、照片、物件，未來將活化基礎。

文化局長李猶龍表示，今年小巷開門節以「裝甲夢想基地」為活動主題，招募「裝甲夢想兵」與「二手玩具與繪本故事書」。只要對軍事文化、歷史建築保存、眷村文化、文化延續等議題有所關注，不分年齡、不分性別，都歡迎一起加入「裝甲夢想兵」的行列。同時結合文化、教育及公益徵求募集「二手玩具與繪本故事書」。

《小巷開門節－裝甲夢想基地》活動時間為31日下午1點至6點，當天安排了復古市集、手作課程、闖關活動及眷村文化體驗等活動。「復古市集」將帶領民眾穿越時空回到50年代，體驗懷舊抽抽樂、古早味糖果、復古小玩具等。「小小士兵齊步走」闖關活動，讓小朋友化身為小小士兵拍照留念及參與裝甲新村（乙村）空間藝術創作活動，闖關完成後即可兌換精美小禮物。

活動詳情可參見新竹縣政府文化局官網或臉書粉專「竹縣go藝思」查詢，或電洽（03）587-3155徐小姐。

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