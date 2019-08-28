以行動支持中央綠能政策 南市議會加入綠能節電行列

2019-08-28 11:38

〔記者蔡文居／台南報導〕中央政府力推綠能政策，台南市議會以行動表達支持，。議長郭信良今天宣布，南市議會屋頂加入設置太陽能光電行列，招租案已經順利簽約。未來在太陽能光電設施裝置好後，不僅每年發電量預估可超過21萬度外，議會室內溫度還可降低3至5度，對節省電費是一大助益。

郭信良表示，南市日照充足，是發展太陽能節電的最佳城市。市議會站在響應政府政策、推廣再生能源及節能減碳的立場，決定在屋頂設置太陽能光電設施招租。承租廠商不僅會負責設置太陽能板，還需給予議會售電後的回饋金，亦即公有房舍得到有效利用，還能以太陽能發電及及充實市庫，一舉數得。

郭信良說，承租廠商粗估可裝置500塊太陽能板，依平均日照3.8小時計算，每日可發電度數約589度，售電回饋百分比約為12%，每年減碳量約137噸。除了減碳之外，裝設太陽能板後，預計可降低議會室內溫度3至5度，對節省電費是一大助益。

南市議會總務組表示，本招租案於今年7月17日上網公開徵求廠商提供企劃書，並於7月26日下午評審企劃書選出優勝廠商，經過議價後於日前決標。承租廠商需在決標日次日起365日曆天內完成投標設備裝置容量。另外，租賃期間為9年11個月，如無重大違反契約情事，租期屆滿前3個月內廠商可申請換約續租。

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