公東高工總統教育獎得主魏呈瑋 捐10萬助學弟妹

2019-08-28 11:01

［記者黃明堂／台東報導］突破學習障礙的公東高工學生魏呈瑋是今年總統教育獎得主，獲獎金20萬元，但感念師恩及為讓更多學生受惠，捐出10萬元給學校，年紀輕輕，就懂得回饋。

教育部委託台灣家長教育聯盟，在108學年開學前，陸續對國內10所學校進行感恩教師活動，公東高工是唯一獲選的私立學校。校方在階梯教室舉辦感恩活動，一杯杯清涼可口的水果茶，學生及年輕的校友老師，奉茶謝恩，老師們嚐著酸酸甜甜的滋味，品味職場人生。

獲得總統教育獎的魏呈瑋同學，在系列活動進行中，特別道出獲獎的心路歷程，他感謝公東及老師們的教育傳承，他才能得到這份殊榮，也因為飲水思源，他當場捐贈獎金的一半計10萬元給學校一，盼嘉惠更多的學弟妹為校爭光，讓師生都感動敬佩不已。

魏呈瑋出自尋常農家，假日或農忙都會幫忙插秧、施肥，爸爸兼做鐵工，他也會幫忙。自幼患有學習障礙，學業成績最後一名是家常便飯，但國中開始接觸發明領域，卻毫無障礙。

他在國二時參加台東縣第一屆發明競賽就獲得銀牌，接下來得獎不斷，2015馬來西亞ITEX國際發明創新科技展金牌、2017接連獲台東縣發明展金牌及特別獎、2017德國紐倫堡國際發明展金牌及伊朗特別獎、香港國際發明展銀牌，雖然讀書不如人，卻在發明領域嶄露頭腳。就讀家具木工科，學習態度認真積極，專業技能表現優異，獲得多張技術士專業證照。

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