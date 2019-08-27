慢跑後彎腰椎間盤碎裂 醫建議高風險族群改快走

2019-08-27 23:33

〔記者蔡淑媛／台中報導〕55歲的張先生從事模具工作常搬重物，今年4月慢跑完收操，彎腰拍腿舒緩時，傳出腰背喀喀聲，還一陣抽痛，腰腿痠痛麻到不行，就醫確診腰椎第3、4節椎間盤破裂，而且碎片位移壓迫神經，造成坐骨神經痛，接受內視鏡手術清除碎片，現在不再疼痛，能好好活動，改用快走來健身。

中山醫學大學附設醫院脊椎外科主任張益彰指出，對於脊椎不好的人，像張先生工作常常搬重，10年前第5節腰椎及第1薦椎有椎間盤突出而接受手術，脊椎比較脆弱，一旦脊椎再出現椎間盤突出，加上慢跑震動、急速彎腰轉動，就容易發生破裂，建議高風險族群應避免慢跑，改為快走。

張先生平常有慢跑習慣，4個多月前慢跑半小時後收操，彎腰交替拍腿舒緩肌肉，腰背連續傳出「喀喀」聲，腰背也抽痛，但不以為意，隔天起床時疼痛加劇，吃止痛藥也未改善，忍了20多天才就醫。

張益彰說，張先生在腰椎第3、4節椎間盤破裂併髓核碎片極高度位移，導致坐骨神經痛，椎間盤突出受到震動、轉動而破裂，碎片掉到腰椎第4節的椎莖處管腔，壓迫第4、第5神經，導致大腿前側和小腿側面出現嚴重痠痛麻。

張益彰進行內視鏡減壓手術，磨除部分椎間板，放進管路取出破碎的椎間盤組織，張先生3天後出院，腰腿痠痛麻大幅改善，現在能好好活動，但不再跑步，改由快走運動。

張益彰建議做核心肌群訓練運動，鍛鍊腰、腹、背的肌肉，保護脊椎，單腳站立訓練平衡，或是可扶著桌子做，交替數次。

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