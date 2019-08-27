北市千人縱走憂濺血 限制多惹民怨

2019-08-27 22:35

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府下週六9月7日辦「台北大縱走，千人齊步行」，從陽明山冷水坑至小油坑全程約5.6公里，活動免費、限定1千人、且僅限系統網路報名，但台北市議員汪志冰接獲民眾反映，昨天上午9點市府開放報名系統，1分鐘後即顯示額滿，搞得民怨沸騰、懷疑市府黑箱作業，更讓不熟悉網路的長者無法報名。

對此，大地工程處回應，限制報名是因2017「樂活山林長青健行登山活動」濺血事件，發現大地處活動都很多人參與，對長者尤其危險，所以不得不限額；加上9月7日登山路線偏陡，較適合青壯年，不建議長者參與，無法報名的人，改天可以再來享受更好品質登山空間，不用人擠人。

汪志冰質疑，北市府2017年辦登山活動，籌備不周全，引發推擠濺血事件，「台北大縱走，千人齊步行」目的是要大家享受更優質的親山體驗，但市府反應過度，把活動人數調降為1千人。更扯是，官網還公告「如不擅網路報名者煩請家人或朋友協助報名，活動不受理現場及電話報名，網路報名未成功者，絕對不發紀念品，強烈建議不要來」。

有山友向汪志冰反映，前天8月26日上午9點系統開放網路報名，至9月2日截止，由於僅採網路報名，有人還特地早上8點就打開網站準備，但9點整進不去報名網站，1分鐘即顯示額滿，懷疑市政府黑箱。另有山友建議，市府以後不能再辦免費活動，有些人因免費，不管當天有無事情，先搶先贏先卡位再說，浪費了名額，且應該保留現場報名。

未來登山活動皆採網路報名？大地處回應，目前傾向如此，但未來會使報名機制更為友善。

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