避免機場再淹水 埔心溪主流提高為百年防洪頻率

2019-08-27 20:35

［記者謝武雄／桃園報導］桃園國際機場於2016年6月2日大淹水，導致機場癱瘓10幾個小時，埔心溪防洪工程也引發各界矚目，為此，市府決定提高主流河段防洪頻率至100年計畫為標準、支流河段防洪頻率至25年計畫標準，市長鄭文燦今天出席埔心溪護岸應急工程竣工典禮時表示，未來會以「先防災，再親水」的原則進行全流域治理。

鄭文燦今天前往大園區出席「埔心溪幹線呂厝橋至攔河堰左岸護岸新建應急工程」竣工典禮時表示，市府以3729萬元辦理該工程，拓寬水道5公尺、另針對左右兩側護岸、長達684公尺河段拓寬、加高，有效改善埔心溪淹水問題，保護市民朋友生命財產及居住安全。

鄭文燦也提到，埔心溪排水流經大園區、蘆竹區、中壢區、桃園區與八德區等5個行政區，全長12.256公里，是桃園市境內重要的灌溉引用水源，但因小支線多、河道彎曲窄小，市府自2015年起推動全流域治理，主流河段防洪頻率將提高至100年計畫、支流河段則是25年。

鄭文燦表示，埔心溪全流域治理包含截流、滯洪、疏濬、拓深、加高堤岸、改建橋樑、銜接堤防道路、改善周圍交通等工程；有關機場段部分，原埔心溪濬深及提高防洪頻率至一百年計畫，改由機場公司負責，市府負責處理機場下游之濬深及提高防洪頻率計畫，目前施工中，預計2021年6月完工。

水務局長劉振宇補充說，市府積極推動埔心溪流域改善計畫，2014年前已完成14件工程，2015年至2017年完成6件治理工程，工程經費約1.03億元，去年初至今年8月完成4件治理工程、2件應急工程（含本工程）、1件橋梁工程、總經費3.76億元。

劉振宇表示，水務局另爭取前瞻基礎建設計畫經費4.56億元，辦理「埔心溪幹線大新三號橋至新莊一號橋排水路拓寬工程」、「埔心溪下中福支線護岸治理工程」、「埔心溪斷面十二～斷面六十四護岸改善工程」等3件工程；另水務局在埔心溪桃園、中壢交界處進行 「魚管處分線滯洪池工程」，除改善河道450公尺，也設置面積達2.12公頃的滯洪池，總經費7.06億元（含用地費），預計今年完成發包。

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