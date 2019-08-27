澎湖僅存公娼館「沁樂園」 3名「小姐」加起來超過200歲

2019-08-27 19:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖早年駐軍人數眾多，公娼館及軍中特約茶室林立，算是「時代」產業，但隨著解嚴，駐軍人數銳減，澎湖目前僅剩下唯一一家公娼館「沁樂園」，現僅有3名「小姐」，年齡總和超過200歲，而負責人也已90高齡，隨時走入歷史。

根據澎湖縣政府警察局資料顯示，位在馬公市新生路上的沁樂園，民國56年取得營業許可證，登記在許姓婦人名下，近10餘年來最高有6名小姐，最年輕30餘歲，但這名30餘歲小姐待在澎湖的時間不長，現在只剩3名小姐，平均年齡68歲，總和超過200歲。

由於現行公娼館規定負責人及營業地址不得轉移，許姓負責人已高齡90歲，屋主多年前原本有意收回，改建其他用途，沁樂園一度傳出熄燈號，因此，負責人親友以800多萬購買現在營業場所的50餘坪土地，當時算是高價，但現在以澎湖房地產價格飛漲計算，反而是撿到便宜。

另外，當年公娼館主要是服務外島駐軍，解決人類基本需求，因此相當注重健康，至今仍每星期必須健康檢查，警察局也每年派員檢查內部環境，並檢查是否有容留未成年少女。

根據澎湖縣警察局資料，全盛時期，澎湖有3家公娼館，但駐軍減少，失去消費主力，而外界以為移工顧客會增加，不過，根據其中小姐透露，其實移工消費族群不多，還是以老年人為主。

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