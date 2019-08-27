週五開學日 醫生提供教戰守則度過開學症候群

2019-08-27 22:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕本週五（8月30日）就是高中以下各級學校開學日。衛生福利部基隆醫院社區醫學科主任葉恩典醫師提供家長以身作則減少3C產品使用、陪同整理暑假作業，調整上學正常作息等4個教戰守則，協助孩子及早適應開學的生活。

葉恩典主任指出，根據調查研究，6成的青少年，暑假時間都在上網，平均一天6小時以上，青少年整天在虛擬世界，會越來越孤僻，人際關係退縮，甚至因使用3C產品姿式不正確，而肌肉痠痛；葉恩典說，隨著開學日腳步接近，門診時有不少家長帶孩子來看診，說孩子很累，肌肉痠痛，一問之下，才知道小朋友放暑假，天天在家上網看電視熬夜，也就是通稱的暑假症候群。

葉恩典說，這種被稱為「網路孤獨症」的患者，青少年暑假時間都在上網，平均6小時以上，沉浸在虛擬世界中，越來越孤僻，人際關係會退縮；加上上網看電視時姿勢不良，腰酸背痛。葉恩典提供下列4個教戰守則，讓家長陪同孩子一同適應開學的新生活。

《教戰守則一》：家長可以陪孩子一同做暑假作業以及準備開學物品，讓孩子為自己的新學期添購文具用品，實際參與學習所需的東西，也是增加孩子現實感的一種方法。

《教戰守則二》：提醒孩子及規範使用3C產品的時間，降低對3C產品的依賴，往往家中爸爸要求孩子別玩手機，但是家中用手機上網最多的就是爸爸，爸爸務必要以身做則。

《教戰守則三》：鼓勵孩子多與同儕互動，和同伴交友，認識新朋友。

《教戰手則四》：將孩子起床及就寢時間調至正常作息，及早適應開學後的作息。

葉恩典說，孩子放了漫長的暑假，生活作息會比較懶散，面對本週五就要開學，新學期開始，有些還要換班、面臨新同學，孩子需要更多的時間適應及重新建立人際關係，需要家長陪孩子一起度過開學後的焦慮。

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