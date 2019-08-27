解決偏鄉缺醫師困境 陳時中：受補助醫院責任支援

2019-08-27 20:15

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕衛生福利部長陳時中今天與立法委員徐志榮造訪苗栗，對於偏鄉衛生所無醫師困境，陳時中表示，目前懸缺的獅潭鄉衛生所醫生將於9月1日增補，後續也將要求受補助的醫學中心責任額支援偏鄉衛生所，讓醫療人力不中斷；此外，也將輔導苗栗大千醫院、部立苗栗醫院盡速成為急重症醫院，呼籲鄉親對在地醫療要有信心。

陳時中受立法院社會福利及衛生環境委員會召集委員徐志榮之邀，今天下鄉走訪苗栗，先視察慈濟設置的長照A、B、C據點，下午則到頭份衛生所聽取簡報，陳時中特別肯定頭份衛生所作為地方公衛軸心、串聯上下資源的構想，認為將可作為未來各地衛生所改革的典範。

而獅潭鄉今年8月因衛生所醫師離職，許多鄉親無法就近看醫生，陳時中表示，9月1日將有新醫師報到，暫解燃眉之急，但對於偏鄉長久以來醫療資源匱乏的困境，衛福部將要求受補助的醫院依責任額支援各衛生所，未來也將依此作為補助評核的指標，確保偏鄉醫療人力不中斷。

此外，對於苗栗縣長徐耀昌積極爭取建設醫療園區的想法，陳時中認為，醫學中心是醫療與研究並重的單位，重度急救醫院對鄉親更有實際幫助，目前衛福部會優先補足苗栗各大醫院的科別，並輔導大千醫院於年底成為急重症醫院、部立苗栗醫院也可望跟進。

陳時中說，視察部立苗栗醫院的心導管手術，標準是在90分鐘以內完成，部苗今年已精進到65分鐘，堪稱是世界級水準，呼籲鄉親對在地醫療應更有信心！

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