中華郵政攜手PChome 「i郵箱」24小時網購取貨

2019-08-27 17:15

〔記者蕭玗欣／台北報導〕提供網路購物取貨的多元管道，中華郵政今天宣布與PChome24h購物，啟動國內大型電商與「i郵箱」合作之新型態購物配送服務，未來只要在PChome商城下單商品，就可指定配送至i郵箱，享有24小時全年無休的便利取貨服務。

中華郵政協理郭純陽表示，中華郵政105年起開始建置i郵箱，目前據點已突破1000座，將於在測試完成後陸續上線，朝「物流ATM」目標邁進，預計今年底前將達2000座據點，遍及全台各鄉鎮及澎湖、金門、馬祖等離島，甚至阿里山都有。

最新的第4代亮綠色「i郵箱」，除簡化儲格為大、中、小3種常用尺寸，另搭配多元金流支付工具及智慧郵筒，可隨時取、寄包裹及收寄平信及限時信函，未來將再開發創新功能，為民眾生活帶來更多便利。

郭純陽說，i郵箱可以取件，也有寄件功能，等於是民眾隨身的地址，且具有隱密性，非常適合民眾使用。i郵箱過去已和DHL有合作，目前也正和Fedex洽談中，並呼籲其他物流業者也能共同加入與i郵箱的合作當中。

據統計，現階段i郵箱的使用率已超過百分之百，去年取件、寄件數已超過80萬件，今年前8月已有90萬件，預估今年會很輕鬆達到100萬件，可見台灣民眾使用i郵箱已有相當熟悉的程度。

中華郵政表示，即日起於PChome購物網站下單的網購商品可指定配送至任一「i郵箱」，享有24小時全年無休的便利取貨服務，透過一次性簡訊密碼開鎖及獨立式儲格設計，保護收件人隱私與取件安全。

為鼓勵民眾體驗「i郵箱」取貨便利，即日起至12月31日止，在PChome24購物消費滿290元，即可免運配送至「i郵箱」。另有不限購物金額配送「i郵箱」現金積點回饋活動，8月27日至8月31日購物享現金積點68元；9月1日至10月15日享現金積點24元回饋。

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