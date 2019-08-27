白鹿颱風影響農損統計近億 香蕉、釋迦受損嚴重

2019-08-27 15:27

〔記者簡惠茹／台北報導〕受白鹿颱風影響，農委會統計農損近億元，達9639萬，其中以香蕉和釋迦的損失最嚴重，損失超過6000萬，台東縣香蕉和太麻里釋迦兩者都已公告辦理天然災害現金救助。農委會主委陳吉仲則強調，未來會開辦更多農業保險項目，農民只要繳些許的保費，就可以獲得比天災救助多好幾倍的保障，讓農民不再看天吃飯。

農委會統計，今年8月24日起受白鹿颱風影響，造成農業災情，經農糧署、畜牧處彙整各直轄市、縣市政府查報資料，到今天中午為止，農業產物及民間設施估計損失計9639萬元，以台東縣損失5654萬元最嚴重，占59%、屏東縣損失2354萬元、南投縣損失604萬元、高雄市損失545萬元，及花蓮縣損失450萬元。

農糧署表示，受損農作物的被害面積是1689公頃，損害程度18％，換算無收穫面積299公頃，主要為香蕉，被害面積704公頃，損害程度21％，換算無收穫面積144公頃，損失金額3882萬元，其次為釋迦、檸檬、木瓜及食用番茄等。

陳吉仲今天在臉書表示，最近的強降雨造成全國各地都有農損傳出，極端氣象越來越頻繁，傳統的天災救助也不足以彌補農民損失，因此農委會大力推動農業保險，目前已經開辦16個品項，涵蓋水稻、果樹、水產、畜禽、設施等，保費我們原則上補助1/2，農民只要繳些許的保費，就可以獲得比天災救助多好幾倍的保障，真正讓農民不再看天吃飯。

陳吉仲指出，近3年來，農業保險的投保件數累計已經有28510件，累積投保面積達到46319公頃，累積投保金額高達60.88億；農民每付出1元的保費，就可以獲得將近22元的保障，目前農委會正在積極開發更多品項、更大範圍的保單，希望未來不只是天災，包括價跌、疫病等會造成農民損失的狀況都可以納入保險，讓農民安心生產、穩定收入，就是我們最大的政策目標。

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