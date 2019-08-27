醫病》25歲男3度中風 靠機器人提高復健意願

2019-08-27 14:19

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮慈濟醫院25歲男病患陳金鷹，疑因過勞導致3度中風，最後一次更造成身體左半側偏癱，6月起在院方協助下，透過上肢智能復健機器人提高復健意願，目前狀況良好，經重新刺激神經可塑性，將能加強肌肉記憶、建立運動迴路。

原在台南從事健身房業務的陳金鷹，身材壯碩，但前年起疑似因過勞加上體質易血管硬化，接連發生3次中風，去年6月最後一次中風還導致左半側偏癱，今年初返鄉花蓮休養，並到花蓮慈院進行復健治療，上週則剛做完腦部血管繞道手術。

花蓮慈醫今年6月初，引進上肢智能復健機器人，陳金鷹在院方協助下，透過遠端上肢關節手腕及手指訓練的「希望之手」搭配「智慧板」進行復健。陳金鷹說，跟傳統復健相比，復健機器人的遊戲式復健方式更有趣也較能加強復健意願，透過螢幕觀看及操作小遊戲，即時了解自己的施力狀況。

花蓮慈院復健醫學部主任梁忠詔說，智能機器人暨擴增實境輔助系統，結合肌電圖即時回饋，可輔助病人完成復健動作，並確認每個動作是否正確；另假設要抓5公斤的東西，手握力若只有1公斤，輔助器具就會幫忙出4公斤，反覆練習把運動迴路建立起來，加快恢復速度。

他說，「希望之手」、「智慧板」主要針對手部動作神經受損個案，分別是腦中風、頭部外傷及脊椎損傷，若是長輩退化失能，也能利用這兩台器具復健，透過上肢關節手腕與手指進行訓練，智能系統則會彙整病人復健資訊，提供團隊隨時調整復健計畫。

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