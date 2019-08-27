公車不論坐到哪都只要10元 中市明年將推雙十公車吃到飽

2019-08-27 10:36

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕表示，目前市府正盤點預算，市府明年將推出全國首創的「雙十公車吃到飽」，以節能減碳、鼓勵大家搭乘公共運輸，減輕偏遠地區民眾的負擔。

市長盧秀燕是在今天的市政會議員宣布，她表示，雙十公車吃到飽，就是民眾搭乘公車，只要超過10公里，不論是20元或30元，都只要付10元。目前市府正盤點預算，明年起將推出全國首創的「雙十公車吃到飽」政策，藉此達到節能減碳，鼓勵大家搭乘公共運輸工具，同時減輕偏遠地區民眾的負擔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法