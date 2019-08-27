危老容積獎勵快「關門了」 檢察官建議檢視修法

2019-08-27 09:46

〔記者吳政峰／台北報導〕「都市危險及老舊建築物加速重建條例（危老條例）」2017年5月中發布實施，基隆地檢署檢察官劉彥君指出，只要危老建物在發布3年內申請重建，就可有10％的時程容積獎勵，且不受危老條例總容積獎勵天花板限制，現在全台已有136案核准通過，近來已有一波搶申請潮，不僅吸引知名老舊飯店申請危老改建案，甚至連陽明山老豪墅、里民中心等都跟著搶搭危老改建「直達車」。

劉彥君提醒，最關鍵的10％容積獎勵，必須在3年內申請核准，才可取得，而最高將可享有1.4倍的額外容積獎勵，預計2020年5月9日「關門」截止，內政部營建署日前已明確表示，不會予以延長。

劉彥君分析，往昔都更的三大障礙分為：一、基地面積至少得1000平方公尺（約需302坪），又因戶數多整合不易。二、容積獎勵不明確。三、都更審議過程冗長，一拖十餘年，曠日廢時。

劉彥君認為，危老重建程序簡易、獎勵容積明確，在「都更」改建市場引發迴響；「危老條例」不但取消最小基地面積限制，讓20坪也能蓋，還規定主管機關最遲75天得審核完成；而過去得由都審委員會開會決定的容積獎勵，「危老條例」也改以明確地條例給予。

依統計，台北市已發布19個核准案，容積獎勵值獲得超過30％的高達10案，獲得40％的核准案更有7件，容積獎勵值對比都更容獎天花板的50％，沒有少很多，改建速度卻大幅加快，劉彥君認為，因危老案件雖強調須所有權人百分百同意，但不限基地規模，此門一開，讓許多過往無法實現的都更案，選擇切割出百分百同意的區域，改走危老途徑。

劉彥君表示，危老改建，因小面積也能蓋，的確解決了急迫的「居住安全」問題，有其必要性，但都市建築基地碎片化，卻可能傷害都市規劃整體性，不利都市全面更新，尤其本波危老改建熱潮在雙北增溫，而都市整體規劃，例如：巷弄狹窄、避難空間等問題，卻不能根本解決，反更增添困難，利弊得失在落日條款來臨之際（危老條例已實施約3年期間），是否應予適當修法值得主政者深思。

目前都更三法已到位，民眾可依基地規模及整合情形，考量決定採「危老條例」或「都更條例」方式重建，危老條例是以危險及老舊瀕危建築物為加速重建對象，至於合併鄰（空）地，則非危老條例主要協助重建對象；劉彥君透過台灣司法人權進步協會建議，如果合併的鄰（空）地面積超過危老基地面積，而不符合危老條例者，仍可改依「都市更新條例」規定辦理，民眾可依自身需要尋求專業人士或政府機關協助，以有更新穎便利的居住環境。

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