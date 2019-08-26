88強震後消防夏令營著重防震 400童領回防災背包

2019-08-26 23:08

〔記者吳仁捷／新北報導〕88強震後，新北市消防局第一大隊今起一連2天舉辦消防夏令營，讓參加的400名學童分組參加「犀」望有保庇等5項闖關，由於這批夏令營在月初88強震後舉辦，消防單位也格外注重地震避難逃生，更發給每人一個防災背包，其中包括食物、瓶裝水等避難逃生必需物品，讓參加的學童們滿載而歸，也為暑假收心，準備迎接開學。

新北市消防局第一大隊今起一連2天在板橋區國民運動中心舉辦消防夏令營活動，2天共吸引400名學童參加，學童們在消防員擔任的隊輔帶領下，逐一參加「犀」哈逗熱鬧、「犀」手Fun一夏、「犀」望有保庇、「犀」水要安全及「犀」睛消防員等關卡，小朋友們體驗模擬地震的地震車、穿上兒童版消防衣、學習防溺要領、體驗消防員著裝及防災跳跳Tempo遊戲問答，完成闖關後，更深入了解消防員救難及災防概念。

由於8月8日剛發生強震，全台出現零星災情，消防夏令營除透過互動遊戲，讓學童們獲得消防知識，也針對地震來臨時，避難逃生的3步驟「趴下、掩護、穩住」傳授給學童們，提醒地震逃生時，要立即趴下，躲到堅固桌下掩護，穩住觀察地震強度等避難要訣，消防哥哥姊姊們更發多功能防災背包，讓學童寓教於樂，還有滿滿收穫。

新北市消防局第一大隊長陳志瑋說，消防夏令營邁入第10年，活動中得以加強國小學童有效學習消防常識技能，也搭配地震等逃生時事議題，以學童們切身的遭遇作為機會教育，落實「防災教育，從小扎根」的理念。

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