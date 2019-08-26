小英送澎湖百億大禮 澎防部莒光西營區遷拱北營區

2019-08-26 19:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕總統蔡英文今日抵澎，送給澎湖上百億元大禮，除了中正永安橋改建工程外，澎湖防衛指揮部、莒光西營區、後備指揮部營區確定外遷，以利馬公市區整體規劃；同時蔡英文來訪，也讓澎湖縣前後任縣長陳光復、賴峰偉意外同框。

蔡英文視察跨海大橋改建、觀音亭園區國際海灣燈光節，並聽取縣府地方建設需求，縣長賴峰偉當面向總統爭取澎防部、莒光西營區、後備指揮部營區外遷等7大項，逾100億建設需求，蔡允諾全力支持，並宣布同意澎防部、莒光西營區代遷代建約26億元費用，由中央全部負責，後備指揮部列入國軍營舍整建「興安計畫」，土地由中央、地方共同開發都市更新。

另外澎湖縣政府也提出「自勉新村部份閒置住宅做為社會住宅」、「補助澎湖綠化造林每年5000萬經費」、「補助海洋產業經費每年1.6億」、「加強查緝中國砂石船越界抽沙執法行為」、「臺華輪汰舊換新後續方案」及「興建澎湖縣民運動中心經費5億元」等待中央協助事項。蔡英文同意臺華輪由中央收回建造營運，減少澎湖縣政府財政負擔。

蔡英文在觀音亭行程，前後任縣長陳光復、賴峰偉意外同框，蔡在參觀國際燈光節燈飾，盛讚主燈鯨動海灣製作相當精美，並對幕後推手立委楊曜貢獻讚譽有加，還表示要遵從楊曜指示，明年持續辦理，更要加碼支持，而總統還化身為澎湖觀光大使，推薦國人秋冬旅遊到澎湖離島，擁有更多補助。

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