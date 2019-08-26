竹南市區9月增300停車格 最快明年初收費

2019-08-26 19:05

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮市區停車位一格難求，衍生許多違停亂象，竹南鎮公所近期推動路邊停車收費政策，將於9月1日至6日，於市區主要道路商業集中範圍新增300多格停車位，鎮長方進興表示，目前正進行第一階段劃設，後續視情況增加收費車格，若委外經營招標順利，最快明年初上路。

竹南鎮公所自去年就擬比照苗栗市、頭份市實行路邊停車收費，基於使用者付費精神提高車位輪轉率，解決車位不足問題，但因居民對車格劃設區域意見分歧，使政策被迫延宕。

方進興表示，優先以洽公機關、學校、銀行周邊使用率高範圍優先劃設，包括火車站前的博愛路、光復路、民權路、中正路及後火車站的維新路、天文路，第一階段擇商業密集區新增300多格停車位，紓解市中心停車難題，後續會再評估需求陸續增加。

方進興說，施工廠商將於9月1日至6日期間於上述路段進行路邊收費停車格繪製工程，呼籲鎮民們於8月31日前將愛車移至其他地方停放，若施工時遇車輛阻礙，會先請警方通知車主，若10分鐘內未到場則依規定由警察單位協助移車。

方進興指出，未來停車收費標準比照苗栗、頭份市，以每半小時10元為單位，完成車格劃設後還要進行委外經營廠商招標，若招標順利，收費政策最快將於明年初上路。

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