漂流木塞爆富岡漁港 東縣府公告開放當地居民徒手撿拾

2019-08-26 15:54

［記者王秀亭／台東報導］台東富岡漁港港區一夜之間被漂流木塞爆，台東縣政府雖然緊急調派怪手清除，仍預計到29日才能全部清除，縣府隨即公告富岡港以南至富岡野溪出海口，即日起至9月9日開放台東市、卑南鄉民眾得以徒手方式自由撿拾清理，9月10至24日再開放全縣民眾撿拾。

台東縣政府公告，白鹿颱風天然災害發生後，國有林木漂流至國有林區域外，為清理颱風後不具標售價值的漂流木，開放當地居民以徒手撿拾清理。

不過，目前開放區域僅限於富岡港以南至富岡野溪出海口，且至9月9日前，每日上午9時至下午4時，只有設籍台東市、卑南鄉民眾可以撿拾，但不開放使用機具，凡撿拾者，不論種類，應主動到林業主管機關設置的臨時檢查站，辦理登記並索取搬運登記表，載運車輛需使用3.5噸以下車輛。

縣府公告後，陸續有民眾到富岡漁港挑選、撿拾漂流木，希望可以挑到不錯的木材，帶回家再利用。

台東林區管理處長劉瓊蓮指出，此次富岡港的漂流木處理屬於緊急事件，因而提前開放當地民眾撿拾。

台東林管處提醒，海上漂流木由漁民打撈進港後，如經認定為國有木材，則交由台東縣政府領回保管，標售後給予打撈者10分之1的價金以為報酬；烙有私有記號或無法判定權屬者，由漁民交於警察、自治機關公告招領。

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