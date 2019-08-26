日系連鎖飯店揮軍高雄 投資60億明年動工

2019-08-26 12:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕日系知名連鎖飯店揮軍高雄，加入高雄高階旅館版圖的爭奪戰！由「大和房屋工業」主導開發，投資超過60億元，預定明年動工、112年營運，可望增加就業300人。

2017年9月26日，日本大和房屋工業株式會社就來高雄勘查，並拜訪前高雄市長陳菊，強調看好高雄亞洲新灣區未來潛在商機。

大和房屋工業（汎陸建設實業總經理）柳井秀行，率同開發團隊一行，今天拜訪高雄市都發局長林裕益，表達看好高雄投資潛力，希望能加速飯店的興建營運。

都發局說，這家飯店基地位於高雄市中山二路、林森四路口，就在晶英國際行館對面，鄰近三多商圈，交通便利，面積達5125平方公尺，是市區難得方整的大基地。

都發局指出，開發案規劃興建2棟建築物，分別為臨中山路21層的「日系飯店」，及臨文林街29層的「集合住宅」，住宅將採飯店式管理，6樓設有空橋與飯店相互連通，住戶也可以使用旅館的泳池及服務設施。

林裕益強調，本開發案是日本產業界3大龍頭聯手打造的「大和房屋工業」主導開發，其中「華大成建設」執行營建工程，日本「安井建築事務所」和「元宏聯合建築師事務所」跨國設計。

開發單位大和房屋工業表示，目前開發案已完成建築設計，提送高雄市都市設計通過審議後，預計明（109）年即可動工興建，於民國112年飯店營運及住宅銷售，投資金額超過60億元，預期創造300個就業機會。

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