台商回流！ 織襪業者心情「五味雜陳」

2019-08-26 12:47

〔記者顏宏駿／彰化報導〕中美貿易大戰引發台商大回流，今年返台設廠金額上看8000億元，政府提出各項優惠吸引台商。

但看在長期紮根台灣的織襪業眼裡卻是「五味雜陳」，彰化織襪業者表示，他們才是「死守台灣」的「八百壯士」，為地方提供逾4萬個工作機會，但受到國際大環境衝擊，出口連年衰退，好不容易盼到「中美貿大戰」這項利多，卻無資金再擴充產能，政府應該提供更多資源幫助他們。

明天經濟部長沈榮津將到當地與業者座談，許多業者直言，中美貿易大戰，台灣雖能受惠，但他們卻不敢再貿然投資。

彰化縣織襪產業發展協會理事長張世明表示，中美貿易大戰開打，中國襪銷美面臨加徵10％的關稅，這明明是台灣襪業的大利多，但很多業卻不敢樂觀，除了中國襪可能大舉銷台的疑慮外，台灣織襪業正面臨「人才斷層的問題」。

他說，台灣第一代的織襪業者「衝鋒陷陣」多年，近年正面臨退休，尷尬的是過去10年，台灣的織襪產值一年不如一年，受到中國等新興國際市場興起影響，出口產值連續衰退，從2008年1億1891萬美元盪到去年的7379萬美元，社頭鄉周邊織襪大小型加工廠近十年已關了約2成，因為第二代無意接班，業者索性把工廠結束掉。

張世明說，許多織襪業者都在苦撐，「中美貿易大戰」算是「天降甘霖」，為了迎戰中國，理應把老舊機器汰換，問題是業者手上「沒有子彈」，一部歐洲進口機台動輒80萬元起跳，就算台製也有70萬元，投資10台才具生產規模，沒有人才又沒資金擴充產能，這正是業者面臨的衝擊。

他認為，政府應提供設備更新辦法，也就是可以辦理低率融資貸款，降低業者投資新設備的經濟壓力，也應該針對業界研發、設計、生產管理、行銷等人才，開辦教育課程，以提昇從業人員的專業能力。

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