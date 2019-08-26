拚高山觀光 錐麓古道外國人可提前4個月申請入園

2019-08-26 12:25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕觀光局將2020年定位為「脊梁山脈旅遊年」，太魯閣國家公園知名錐麓古道線，將從9月1日起比照玉山國家公園提前開放外籍人士於4個月前申請玉山主峰線排雲山莊，錐麓古道也開放外國人提前4個月申請。

太魯閣國家公園管理處這波入園申請措施調整，還包括熱門登山路線奇萊南華提高承載量為平日88人/假日226人；生態保護區內各登山路線的申請截止時間，從晚上11點提前到下午3點；另外，10月1日起錐麓古道候補改採「全隊錄取」機制。

以下為太管處公布之新規定全文：

⬛外籍人士提前4個月申請開跑

自108年9月1日起，本處錐麓古道開放外籍人士自入園前35天至前4個月於「臺灣國家公園入園入山線上申請服務網（英文版）」介面提出申請，期使太魯閣峽谷最精華的風景能讓更多的外籍友人所看見。相關規則整理如附，若想申辦，請留意相關規則或逕洽太管處遊憩服務課（03-8621576）諮詢：

●申請時間：入園前35天至前4個月，非假日（週一至週四）

●申請網頁：臺灣國家公園入園入山線上申請服務網（英文版）

●申請資格：每一人限制申請一隊12人，國籍均須為外籍人士，須附加護照等身分證明電子檔文件以供審查。

●入園申請案件審核通過後，日期、人員（含領隊、隊員、留守）不得更換或增加，可以取消入園（全隊或個別隊員取消），新增人員應另案提出申請。

●錐麓古道外籍人士提前申請不提供候補機制。

⬛「奇萊南峰線」提高承載量

奇萊南峰由屯原登山口進入，山界常與「南華山」並稱「奇萊南華」，鄰近的林務局「天池山莊」亦為山友們嚮往的住宿地點。奇萊南峰山頂屬本處生態保護區邊境，考量山友實際需求，並評估該區域環境生態承載量，自108年9月1日起比照天池山莊房間及露營數最大容量為平日88人/假日226人。

⬛生態保護區內各登山路線申請截止時間提前

為考量候補隊伍權益與申請案件實際審核需求，生態保護區內各登山路線申請截止時間由最終日23:00提前至15:00分，請山友留意申請時效，各路線可申請時間如下：

●奇萊主（北）峰、奇萊連峰、奇萊東稜、奇萊南峰、南湖大山、南湖中央尖、北一縱走北二、北二段、閂山鈴鳴山、閂山單攻、畢祿縱走羊頭、清水山、其它路線：入園前7天15：00前至30天內。

●羊頭山、畢祿山單攻路線：入園前3天15：00前至30天內。

●錐麓古道單日路線：入園前1天15：00前至30天內。

●錐麓古道外籍人士提前單日路線：入園前35天至前4個月，非假日（週一至週四）開放。

⬛錐麓古道候補改採整（全）隊錄取機制

錐麓古道候補機制經廣徵各方意見，自即日起申請108年10月1日的隊伍改採新的方式，請欲到訪山友多加留意：

●採增額錄取。

●每天有10隊候補名額，當承載量額滿時，系統會自動登錄為「後補」。

●當日核准入園人數釋出候補名額後，候補第一順位隊伍不計人數全隊核准入園，候補第一順位隊伍進行候補作業後，承載量倘有餘額則依序進行第二順位隊伍計數候補作業，至核准入園人數相等或大於當日承載量時即停止候補。

●核准入園人數大於當日承載量，則需再次等到核准入園人數小於承載量後始依前述規則進行另次候補作業。

●候補時間為週二至週五前1天15：00前，週六至翌週一為週五15：00前（連續假期應於放假前1天15：00前完成候補）。

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