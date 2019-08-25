這位女立委看到它就眼眶泛紅…背後有洋葱

2019-08-25 23:08

〔記者陳鳳麗／南投報導〕若想要看到立委蔡培慧眼眶泛紅，就請她喝「伯朗」罐裝咖啡；蔡培慧的助理都知道，因為只要看到這一罐咖啡，蔡培慧就會想到自己的阿嬤，以前只要回鄉，阿嬤都會先買好這罐咖啡在家等，她由阿公阿嬤養大，在祖父母節的今天說起這段往事仍淚流滿面，她說，時光若能倒流，很想跟阿嬤說「我愛你，我想好好的陪伴你」。

蔡培慧的爸媽在她很小的時候就到台北做工，她留在南投老家由阿公阿嬤照顧，一直到國中才離開南投縣，被父母接到台北唸書、生活，因此她和阿公阿嬤的感情非常好。

平日總是豪邁爽朗的立委蔡培慧，今天因為是祖父母節，助理要她錄一段跟祖父母節有關的話，在錄影片前幾秒才拿出一罐伯朗咖啡，她一看馬上眼眶泛紅，助理林唯莉說：「這罐咖啡真的很催淚！」

蔡培慧透露，13歲才被父母接到台北，阿公阿嬤雖捨不得但也不敢把她留在鄉下，卻總是盼著她放暑假回來，而只要阿嬤知道她哪一天要回來，就會去買電視廣告的伯朗咖啡回來冰著，當時一罐20元的飲料，對鄉下人來說是很貴的，阿嬤平常連什麼飲料都捨不得買來喝，但愛孫女的阿嬤還是會買這種很貴的飲料，因她認為這是台北人愛喝的時髦飲料，住台北的孫女一定也愛。

蔡培慧也說，每次回鄉喝著阿嬤買的罐裝咖啡，就忍不住把頭碰一下阿嬤的肩膀表示撒嬌，阿嬤就會笑回「憨孫哦」。

921大地震把蔡培慧阿公阿嬤的房子震倒，她常跟親朋好友說：「幸虧阿公阿嬤在大地震前就過世了，不然房子震倒把阿公阿嬤壓在房子裡，一輩子都會傷心懊悔，悔恨沒把阿公阿嬤接到台北」。

「年輕孩子可能對祖父母節沒有特別感受！」蔡培慧說，她是阿公阿嬤養大的，現在兩老過世了，一直很想念他們，她在錄製賀節影片時，也提醒年輕孩子有空多陪陪阿公阿嬤，對老人家來說，兒孫的陪伴比什麼禮物都還珍貴。

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