地瓜走文創風！ 酷似鄭弘儀業者 改造老屋賣農產

2019-08-25 17:43

〔記者廖淑玲／雲林報導〕愛吃地瓜、綽號「憨吉」的林進誠，顛覆大家對地瓜「粗粗俗俗」的印象，賣地瓜更賣創意，改造老屋為虎尾街頭創造優質休閒空間，打造人氣美食。

農家子弟的林進誠從小就酷愛吃地瓜，為了行銷雲林地瓜的好處，和在虎尾崇德國中擔任地理老師的另一半李淑屏不斷研發設計，聯手在虎尾推出地瓜糕點專賣店，尤其強調精美的包裝當成伴手禮盒，讓遊客到虎尾旅行時不會空手而回。

外型酷似鄭弘儀的林進誠對地瓜情有獨鐘，許多消費者也覺得兩人很像，讓人對他印象深刻，林進誠說，為了讓大家知道地瓜的好處，已在虎尾自強街開了第一家的地瓜糕點專賣店，今年再改造這棟逾一甲子的老屋賣甜點。

林進誠說，他的甜點所有食材就以地瓜為主要元素，口感十足，讓人吃得到地瓜滋味，減少油膩沒有負擔，並結合微冊角落，打造出特色美食，把地瓜的超值價值發揚光大，而他的店不只賣是糕點，門裡門外擺設都經過一番精心設計，未來還將結合文物展示，為虎尾再打造一處優質空間。

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