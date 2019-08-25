北港媽祖醫院擴大服務社區義診、義剪 陪長輩健康樂活

2019-08-25 15:30

〔記者廖淑玲／雲林報導〕陪長輩健康樂活，北港媽祖醫院擴大服務，今天醫療團隊進入雲林縣元長鄉崙仔社區義診、義剪，為阿公阿嬤健康把關，建立「公所、醫院、社區」偏鄉醫療的金三角合作關係。

地方民眾暱稱北港媽祖醫院的中國醫藥大學附設北港醫院今天由院長吳錫金率領醫療團隊，進駐元長鄉崙仔村代聖宮社區據點為民眾義診，還有美髮業者「阿蓮姐」響義義剪，讓阿公阿嬤改頭換面，煥然一新。

崙仔村社區發展協會理事長藍清麒表示，該社區因位處偏鄉、交通不便，獨居長輩又多，不少人怕給兒女添麻煩，生病常常不敢說出來就亂投藥，現在有媽祖醫院服務真是太好了。

吳錫金指出，預防重於治療，加上每年死於癌症的病患愈來愈多，義診除提供醫療諮詢，並鼓勵大家早作癌症篩檢，以早期發現症狀早期治療，另對長期臥床需要沐浴車者有專人服務，大受肯定。

今天的檢查項目還有骨質密度、動脈硬化、尿液、失智等，並整合血脂及糖化血色素，僅需3分鐘就有結果，數值還可同步上傳至雲端，讓遠距醫護、家人可即時透過網路查看檢測變化，關心長輩的身體狀況。

中醫師許麗娟以時序已過立秋，初秋風大、偏燥熱，白天高溫炎熱，入夜漸感涼意，熬夜會加重燥氣，建議早睡早起，適合如慢跑、打太極拳等緩慢輕鬆、動靜協調的運動。

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